Наталія Могилевська привітала свою подругу Ірину Білик з днем народження незвичайним способом

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала архівний знімок, передає Politeka.net. На фото Білик і Могилевська, одягнені в дивні головні убори з пір'ям, цілуються. Їх губи стикаються дуже близько, в результаті чого фото виглядає дуже пікантно.

«Моя Любов! З днем народження! Ти Ангел! Ти Легенда! Ти автор моїх улюблених українських пісень! Живи, Люби, Потіш нас!», - підписала Могилевська пост.

За півгодини фото зібрало понад 3,5 тисяч лайків. В коментарях шанувальники приєднуються до привітань, а також обговорюють епатажний вчинок Могилевської.

«Красоточки», «О! Знайшла теж яке фото викласти», «Як то...», «Швидко пролетів час, я згадую як Іра Білик з'явилася зі своїми піснями, а вже 50 років», «Дві королеви», «Дві легенди. Кращі», «Як то все дуже засекречено! Кому треба той зрозумів?! Це про Ірину Білик?! З Днем Народження! Вона чудова!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 6 квітня Ірині Білик виповнюється 50 років. Багато зірок українського шоу-бізнесу вже привітали знаменитість з ювілеєм. Так, друг співачки Філіп Кіркоров опублікував у сторіс пісню «Сніг», яку йому подарувала Білик. Також артистку привітала Аліна Гросу, якій Білик допомогла стати зіркою.

Нагадаємо, що Могилевська приголомшила домашнім співом, такого голосу ще ніхто не чув: "Нічого собі".

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