Євген Кошовий розповів про розмову з президентом Володимиром Зеленським і про те, як важко йому доводиться на карантині

Як передає Politeka, новий смішний ролик з'явився на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram., Щоб подивитися відео - доскрольте до кінця сторінки.

Під час карантину з-за китайського вірусу українці змушені сидіти по домівках. У першу чергу уряд закрив школи та інші навчальні заклади, тому діти навчаються дистанційно. Проблеми домашнього навчання і стала новою темою для гумористичного шоу "Рот народу", яке робить лідер "95 Кварталу" Євген Кошовий.

"Жека про домашнє навчання

"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦‍♂️", - зазначили в описі до ролика.

На відео Кошовий допомагає доньці робити домашнє завдання. "Що тут незрозумілого в цьому квадратному рівнянні", - поцікавився він. - "Ось цей X і ось цей Y - що буде?". У відповідь дівчинка здивовано заявила, що це не алгебра, а французька мова.

"Я за останній тиждень п'ять разів, Вася, виконував домашнє завдання. Це в п'ять разів більше, ніж я виконував домашні завдання в 11 класі. Я втомився від цієї школи вдома. Фіг з нею, з фізкультурою - кинув їй м'яч в кімнату, сказав "Грай" і пішов на 45 хвилин у учительствую (це я так балкон називаю). Але ж потім, Вася, математика. Значить, за той час, поки моя дитина навчився вирішувати квадратні рівняння, я навчився: плакати без сліз, голосно кричати без звуку і говорити без лайки, бо коли Варя не розуміє таких простих речей, Вася, я починаю сумніватися, від мене вона чи ні. Потім я дзвоню своїй мамі, питаю, як у мене було з математикою і розумію, що від мене", - повідомив артист.

Євген Кошовий розповів, що дочка ганьбить його в школі, де артиста досі пам'ятають. За словами коміка, у нього виникають проблеми з квадратними рівняннями. Жека зізнався, що навіть телефонував президенту Володимиру Зеленському для консультації. Той відповів: "Вибач, у мене справи, карантин, потрібно з Єрмаком розібратися, долар росте". Відповідь Кошовому не сподобався і він обурився: "Не знаєш, Вася, так і скажи!".

Гуморист зізнався: він робить все, щоб дитина відчувала себе вдома, не гірше, ніж у школі. Наприклад, смикає її за кіски, плюється з трубочки і підбиває прогуляти урок англійської.

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