Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте засмутила прихильників

Співачка показала сімейне фото на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

5 квітня, на честь католицького Вербної неділі, Христина вирішила поділитися в Instagram святковим фото з Клавдією і чоловіком Михайлом Земцовим. Зазначимо, що Христина завжди вітає своїх передплатників з головними католицькими святами.

«Сьогодні католицьке Вербну неділю🙏. Нехай усі сім'ї будуть щасливі і здорові! Ми всім шолом нашу любов💓», — написала зірка.

Як відомо, Орбакайте вийшла заміж за бізнесмена Михайла Земцова в 2005 році. Їхня дочка Клавдія з'явилася на світ в 2012 році.

Крім того, співачка виростила двох синів від спілок зі співаком Володимиром Пресняковим-молодшим (Микита Пресняков) і бізнесменом Русланом Байсаровим (Дені Байсаров).

При цьому цікаво відзначити, що старший син Орбакайте Микита Пресняков, хрещений у Православ'ї. Середній, Дені Байсаров, прийняв Іслам. А дочка Клавдія, як і сама Христина, - католичка.

Зазначимо, вид Орбакайте на свіжому фото засмутив прихильників. Багато звернули увагу на її сумні очі. Також користувачам мережі здалося, що співачка виглядає втомленою. На підставі цього були зроблені висновки про проблеми в сім'ї. У мережі навіть висловили припущення, що Орбакайте незабаром чекає розлучення.

"Скоро дізнаємося про розлучення", - пишуть в мережі.

Хоча дочка Пучаевой може бути засмучена і з іншого приводу. Адже з-за карантину їй довелося скасувати всі концерти, а вона збиралася повернутися на сцену після травми.

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