Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала забавним відео, зробленим під час зйомок для її блогу

Цього разу на своїй сторінці зірка вирішила представити серію кадрів, знятих у рамках спеціального "ДоДо-блогу". Під час запису також можна помітити, як зірка переодягається, жартує з Дантесом і показує будні на карантині, пише Politeka.

Так, цього разу Надя переодяглася на камеру, повеселилася з чоловіком і показала, як може шити сама, хоча Дантес і перебивав її і підштовхував за лікоть.

«Друзі , випуск DODO VLOG вже на каналі 🦾 Розбираємо свої шафи і готуємося до виходу після карантину 🙏‼️ посилання в описі профілю і сториз 🤪 і не забувайте підписуватися і сильно лайкати , мені це дууже приємно 👅», - написала під новим роликом в соціальній мережі Instagram.

Ось що відповіли користувачі:

«14 хвилин і 54 секунди щастя та усмішки🙌🏻❤️», «Very nice 👏👏👏😍», «краща😍❤️», «Вже дивлюся)😘», «Я так рада, що там Вова був🔥🔥🔥», «скільки б одягу дівчат не було, ми завжди будемо говорити "мені нічого вдягти"😂», «-Ввв, йдемо розбирати гардероб! Не,ну це ми залишимо, і це теж ми залишимо, і це, ой,ну і це теж. ПІДСУМОК: все залишилося в гардеробі 😂🙌 ДевАчки - ми такі ))».

Також на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості.

Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями - кожен по-своєму божеволіє на карантині", як вже не раз відзначали користувачі Instagram.

У мережі також останнім часом набирає популярність челлендж - викидати сміття при повному "параді" - з макіяжем, укладанням волосся і в стильному одязі.

«Співачка Надя Дорофєєва також не залишилася осторонь нашого флешмобу # фешнтрешн і свою «СТОМЕТРІВКУ» до кошику прокрокувала в ефектному золотом образі. Вийшло круто - надихайтеся, надягайте своє ошатні одягу і приєднуйтесь!», - сказано на фан-акаунті.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте

Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі

Також Politeka писала, що Дорофєєва задерла сукню, виблискує красою перед Позитивом