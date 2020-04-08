Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії розповіла про своє ставлення до України

Її слова передає depo.ua.

Співачка не бачить нічого поганого в тому, що вона зараз гастролює в РФ.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів.

Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - заявила Ані Лорак.

До речі, Ані Лорак вже розповіла в інтерв'ю про своє ставлення до України.

Співачка, народна артистка України Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Росії, дала інтерв'ю журналісту Єгору Хрустальову. У ньому вона описала свої почуття до України та українців.

«Як може бути просто, коли в твоїй країні відбувається таке? Це моя біль. Я вважаю, що кожен українець сьогодні відчуває просто потрясіння від того, який рівень життя, який курс країни. Все інше. Просто це не наші теми, тому що я не політик, я – артист», – каже вона.

За її словами, вона є народною улюбленицею близько 20 років і стала народною артисткою після Євробачення в 2008 році.

«Ось вони і відчули, що я з народу, з простої сім'ї з непростим дитинством. Це все труднощами, стражданнями я досягла», – наголосила вона.

Також Ані Лорак додала про скандали, які крутяться навколо її імені.

«Щодо, взагалі, будь-яких скандалів навколо мого імені, якихось пліток – ну, що поробиш? Я можу сказати спасибі цим людям, тому що вони небайдужі до мене, раз я привертаю їхню увагу», – наголосила співачка.

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