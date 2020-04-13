Спадкоємиця Олени Кравець продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Марія Кравець вирішила поділитися з підписниками новими яскравими світлинами, які вона зробила в умовах карантину.

"Як ваш карантин?", - вона підписала фото, на яких її можна побачити без макіяжу в домашньому образі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і продовжили діалог з донькою зірки з "Кварталу 95".

"В роботі. А твій?", "Машулик, Вау!", "Красива Маша", "Дуже красива. От би мені бути такою", "Красуня,як і матуся", "яка Красуня", "Яка ж красива", "Як завжди, все тихо, спокійно, і людей на вулицях міста мало, тишь да гладь", "Моє життя суцільний карантин", "Ти неймовірна красуня", "Карантин проходить чудово, як у тебе?", - написали вони під публикацией.

Але найцікавіше продовжилося в коментарях. Марія Кравець "пролила світло" на ситуацію з рідною мамою і пояснила, чому живе окремо.

"З тобою стало ще більш резонним. А чому тебе відселила мама?", - задалася питанням фанатка. Але Марія несподівано відповіла: "Це я її відселила".

Раніше ми розповідали про те, що 17-річна дочка Олени Кравець живе окремо. За словами зірки "Кварталу 95", таке рішення далося нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно.

"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості і ця можливість дивним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - зізнавалася раніше Кравець.

Актриса студії "Квартал 95" також додала, що сильно переживала за переїзд рідної дочки, але вона впевнена, що такий вчинок допоможе підлітку швидше подорослішати.

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