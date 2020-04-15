Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап), чоловік співачки Насті Каменських, показав домашнє відео в Instagram

На відео продюсер був в чорній футболці, а поруч з ним була собака білого кольору, яка лізла до нього цілуватися. Потап не давав себе поцілувати, але потім таким незвичайним способом Олексій представив фоловерам новий трек. Можна побачити в ролику і ноги Насті, на яких і сиділа французька болонка на прізвисько Мімі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео більше 150 тисяч разів і залишили кілька коментарів:

"Мімі вся в Господиню", "Які милі", "Мімі така зайчик", "Є ця пісня?", Якби не коліна Насті, то би пройшов", "Потап дражнить", "Дітям не дивитися, 18+", "Іш яка, целуньки треба девчульке", "Олексій, у Вас чарівна посмішка!".

Раніше ми повідомляли, що в мережі відповіли репера Потапа за те, що він попросив українців об'єднатися в боротьбі з пандемією.

В опублікованому відеоролику Потап обговорив з Позитивом ситуацію з українцями, які в березні прилетіли з В'єтнаму і влаштували безлади в аеропорту із-за того, що не хотіли проходити обсервацію. Потап впевнений, що така легковажність людей обов'язково призведе до катастрофи в нашій країні.

«Це приклад того, чому в Україні ще не почалася, але почнеться справжня катастрофа», - підкреслив продюсер.

Потап на відео назвав їх "долбодятлами". Українці в мережі відповіли продюсеру не набагато краще.

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А ще Politeka писала, що Потап втратив над собою контроль і принизив українців

Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ



