Зірка «Квартал 95» Олена Кравець взяла участь у зйомці занять для української школи онлайн

Фото і відео зі зйомок з'явилося на фан-сторінці Кравець в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео видно, що Олена знімалася для уроку фізкультури – традиційної зарядки, яку зірки роблять разом з учителем хореографії. Лена була одягнена в лосини і чорну футболу. Вона повторювала рухи за педагогом. В кінці зарядки Лена зробила ефектне закінчення, присівши на одне коліно.

«Зарядка з Оленою. Вже дуже скоро», - підписаний пост.

Втім, шанувальники не оцінили ініціативи Кравець і розкритикували за участь у проекті.

«Яка маячня! Немає не ритму, ні пластики, це вік або втома!», «Танці пройшли, а Олену все не попускає», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися й ті, хто підтримав свою улюблену артистку.

«Ленуся сьогодні запалила на 9х класах», - написали під постом.

Раніше ми писали, що Олена Кравець приємно здивувала шанувальників ніжним фото в ліжку. Зірка лежала в м'якій білосніжній постелі, нібито мирно засинаючи. Судячи з інтер'єру, це фото зі зйомок «Вечірнього кварталу». Як відомо, через карантин більшість проектів Кравець скасовані, тому зйомка для школи онлайн стала для неї справжньою віддушиною.

Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" відверто розповіла про проблеми: "Можна зійти з розуму! Це вариво...".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".

Також Politeka писала про те, що Олена Кравець показала повну фігуру на тренуванні: "Гармонії не буде".