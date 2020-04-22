Молода українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" здивувала кадрами з фотосесії, на якій засвітилася без білизни

Як відомо, артистка разом зі своїм чоловіком Романом очікують швидку появу на світ їх малюка. Незважаючи на карантин, майбутня мама не сидить вдома без діла - артистка активно тішить шанувальників новими кадрами з дому, займається проектами і навіть встигла зняти будинки свій кліп на пісню "Віддушина". Сьогодні Віра презентувала обкладинки альбому, які чимало здивували фанатів, передає Politeka.net.

Так, на нових фото вагітна зірка постала без одягу і білизни, прикрившись однієї білої напівпрозорої сіточкою. Дівчина сховала нею груди, але при цьому пікантно оголила спину, привертаючи увагу кадром в чорно-білій і неонової обробці:

«Ось так відбувається трансформація фото на обкладинку;) Віддушина. На всіх музичних платформах! #веракекелия #віддушина», - пише Віра під постом.

Ось що написали шанувальники у відповідь:

«Як красиво 😍😍😍😍♥️», «пісня кайфовая😍😍🔥», «простирадло була зайвою», «❤️Вірочка молодець любимо тебе ❤️❤️❤️», «Боже, Вірочка, які витончені і красиві знімки🌸», «яка гарна😍😍», «як красиво😍», «Така ніжність)», «неймовірно😍».

До цього зірка "Кварталу" з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в піджаку на голе тіло. В такому ж чорному піджаку з'явився і супруз артистки, приємно підкоривши шанувальників:

«Парочка налаштована серйозно;) Все вимили, себе викуповували - чистий же четвер, купили яйця, дріжджі, ванілін і все, що потрібно для Великоднього пирога! ⠀ Найголовніше досягнення крайніх днів - навчили батьків користуватися FaceTime!

Підготували їх до сімейного свята Пасхи відео дзвінком;)))) ⠀Єдине, що через екран телефону не обнимешься і не померяешься міцністю яєць😂 А так все у нас зашибісь! #ромаивера #великдень», - написала Кекелія під новим постом.

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