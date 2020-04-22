Відома співачка Світлана Лобода показала яскраві кадри одного зі своїх останніх концертів, з'явившись відразу в двох стильних образах

В цей раз знаменита артистка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram два нових фото, які були зроблені ще під час виступу Світлани на концерті в рамках останнього туру, повідомляє Politeka.

До того, як був введений карантин зірка також планувала тур по Німеччині, однак після введення обмежень і закриття кордонів, зірка скасувала плани і залишається вдома на самоізоляції донині.

Щоб підігрівати інтерес фанатів до власної персони, співачка періодично публікує нові кадри з концертів і дивує досить пікантними нарядами.

наприклад на останніх фото зірка здивувала досить сміливими образами в костюмах з блискіток і яскравим макіяжем на обличчі.

Раніше на новому фото, представленому на сторінці Світлани в Instagram, вона позувала на білосніжній м'якій постелі, прикривши груди мереживною білизною без бретелей. Голова зірки трохи повернута в бік, тому можна рассмотрять блискучий макіяж артистки з акцентом на пухкі червоні губи.

«Мій графік збився, укладаюся після півночі, прокидаюся до обіду. ніколи так багато не спала ....😍», - пише Лобода під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«В усьому є свої плюси))) ось так знімають напругу, сном❤️❤️», «Добрий день, Світлана 😂❤️», «Я сплю 😂», «добрий день ❤️», «Ця фотографія більше схожа на обкладинку або промо фото синглу,так що я починаю хвилюватися 🥵», «Мені здається, зараз з графіком у всіх напруга 😂», «Чим більше спиш, тим менше порушень...».

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