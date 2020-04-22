Катерина Кухар, одна з суддів проекту «Танці з зірками», показала розкішну фігуру в одному ковдрі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Будь-які відносини між людьми — це праця! Але тільки від вас залежить, буде він в радість або в тягар», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Кухар також поділилася знімком, де вона позує з однією подушкою, яка прикриває її інтимні форми. На іншому знімку зірка позує в ковдрі і з келихом в руці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Шикарна», «богиня», «неймовірна», «вау вау вау», «вогонь взагалі», «розкішна», «вам дуже личить колір волосся», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар знайшла новий спосіб, як розважатися в спальні з чоловіком Олександром Стояновим.

Танцівниця опублікувала незвичайну відеозапис в сториз на своїй сторінці в Instagram.

Поки в Україні і по всьому світу вирує епідемія китайського вірусу, розсудливі люди намагаються дотримуватися карантин і не виходити з дому зайвий раз. Але самоізоляція накладає свій відбиток, і зірки часто показують, як веселяться будинку. Катерина Кухар - не виняток. На цей раз вона зняла ролик разом з чоловіком, прем'єром балету.

Нагадаємо, голий чоловік Катерини Кухар з "Танців з зірками" показав, чим спокушає дам.

А ще Politeka писала, що Кухар з «Танців з зірками» у сукні показала, чим спокусила зіркового чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" без одягу показав, чим зайнятий з дружиною у спальні.