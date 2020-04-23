Відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-ВІА Гра, показала новий спокусливий наряд

На фото Альбіна позувала в комбінезоні і сиділа на стільці, а волосся у неї були розпущені. Рукою Джанабаєва сперлася об стіл, на якому стояли вази з квітами. В кімнаті можна побачити ще й вікно, яке наповнювало сонячним світлом приміщення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не виходь з кімнати, не роби помилку.

Навіщо тобі Сонце, якщо ти куриш Шипку?

За дверима безглуздо все, особливо -- вигук щастя.

Тільки у вбиральню -- і відразу ж повертайся", - написала Ксенія.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Альбіна, як Ваші справи?)) як проводите час з Хлопчиками?", "Здрастуйте, Альбиночка! Ви дивовижна, Які книги люблять Ваші діти?", "гарний вірш ,як раз в тему самоізоляції,але з глибоким змістом!", "Картинка просто", "Прекрасно".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва вийшла на вулицю під час режиму самоізоляції.

Співачка зробила селфи, стоячи на вулиці в окулярах і капелюшку з леопардовим принтом. Очей зірки не було видно, але зате помітні соковиті губи.

На зірці також була куртка фіолетового відтінку.

"За вікном сьогодні весь спектр..... і сніг, і сонце, піду на розвідку ❄️ 🌈 хто скучив по снігу - дивіться у сториз 👀", - підписала знімок співачка.

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