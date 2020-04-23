Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розмістила відверте фото
Зірка з'явилася в білій сорочці, яку вона спустила з плечей, передає Politeka.net. Красуня ледь тримала наряд, щоб він не зісковзнув з її оголених грудей.
На одному з фото видно, що артистка наділа сорочку задом наперед, а також ледь не спустила рукав повністю.
Марта закинула волосся набік і блиснула білою сережкою у вусі.
Макіяжу майже не було видно - виділялися лише брови і пишні вії.
Демі Роуз, Альона Омович й інші моделі помірялися пишними принадами: навіть Кардашьян позаздрить
Перший голодний бунт спалахнув у Україні, почалися сутички з поліцією: "Не чіпайте її!", кадри
Російська Кардаш'ян крупним планом показала свої неосяжні форми: "Вогонь!"
У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: "не отримають пенсії ті, хто..."
Красуня всіляко вигиналася, вона не дивилася в камеру, як справжня розпусниця. Адамчук прочинила губи, надавши фото більшої пікантності.
"Після заходу", - підписала фото зірка.
Майже за годину пост зібрав понад 100 лайків і один коментар у вигляді смайлика.
Варто відзначити, що зараз на сторінку Марти підписані 47,1 тисяча осіб.
Нагадаємо, Марта Адамчук приміряла блузку або сукню з незвичним великим вирізом на одну сторону, блиснувши оголеним плечиком. Ніжний ланцюжок з невеликим круглим кулоном доповнили образ.
Вдалий макіяж і правильне освітлення зробили цей кадр чудовим. Кароока красуня з легкою посмішкою завзято дивиться прямо в об'єктив.
Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук позувала біля вікна з незвичайною зачіскою.
Зірка дивилася в камеру і посміхнулася. Красу її очей підкреслила чорна підводка.
Марта позувала у сорочці, яку застебнула під горло.
В пості зірка розповіла про благодійний марафон, в якому візьмуть участь багато артистів.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук опублікувала фото, яке розчулила багатьох шанувальників актриси.
Дівчина показала численній публіці свого улюбленця з красивими "бездонними очима.
Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" засвітила ідеальні форми в пікантному образі.
Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" зачарувала нескромним вирізом в чорному платті.
Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила шикарними принадами перед красенем.