Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розмістила відверте фото

Зірка з'явилася в білій сорочці, яку вона спустила з плечей, передає Politeka.net. Красуня ледь тримала наряд, щоб він не зісковзнув з її оголених грудей.

На одному з фото видно, що артистка наділа сорочку задом наперед, а також ледь не спустила рукав повністю.

Марта закинула волосся набік і блиснула білою сережкою у вусі.

Макіяжу майже не було видно - виділялися лише брови і пишні вії.

Красуня всіляко вигиналася, вона не дивилася в камеру, як справжня розпусниця. Адамчук прочинила губи, надавши фото більшої пікантності.

"Після заходу", - підписала фото зірка.

Майже за годину пост зібрав понад 100 лайків і один коментар у вигляді смайлика.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Марти підписані 47,1 тисяча осіб.

Нагадаємо, Марта Адамчук приміряла блузку або сукню з незвичним великим вирізом на одну сторону, блиснувши оголеним плечиком. Ніжний ланцюжок з невеликим круглим кулоном доповнили образ.

Вдалий макіяж і правильне освітлення зробили цей кадр чудовим. Кароока красуня з легкою посмішкою завзято дивиться прямо в об'єктив.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук позувала біля вікна з незвичайною зачіскою.

Зірка дивилася в камеру і посміхнулася. Красу її очей підкреслила чорна підводка.

Марта позувала у сорочці, яку застебнула під горло.

В пості зірка розповіла про благодійний марафон, в якому візьмуть участь багато артистів.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук опублікувала фото, яке розчулила багатьох шанувальників актриси.

Дівчина показала численній публіці свого улюбленця з красивими "бездонними очима.

Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" засвітила ідеальні форми в пікантному образі.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" зачарувала нескромним вирізом в чорному платті.

Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила шикарними принадами перед красенем.