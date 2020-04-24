Телеведуча Ольга Фреймут вперше відповіла на масову критику її прихильників в Instagram

Не так давно знаменита телеведуча потрапила під жорстку хвилю критики через пост в соціальній мережі Instagram, під яким розповіла, що «Життя поділяє людей на тих, хто керує. І на тих, ким керують», і вона вже давно робить все, щоб не опинитися в товаристві тих, які самі собі не належать і обслуговують чужі інтереси. Однак користувачі мережі визнали цей вислів занадто гордовитим, розкритикувавши Ольгу, і зазначивши - вона даремно натякає на те, що "деяким потрібен повідець і управління", пише Politeka.

Через деякий час зірка вирішила, побачивши масовий негатив в її бік, прокоментувати ситуацію і виправдатися за неоднозначне вислів:

«Вперше відповідаю на критику, ніколи не виправдовуюсь, бо так чинять винні. Друзі, я не колекціонер фоловерів. Я занадто поважаю вас, щоб привертати увагу постами про дурощі з власного побуту. Ну кому може бути цікаво, що я їла, куди пішла, як займалась спортом - хіба що маніяків таке цікавить», - почала пояснення телезірка.

Після вона заявила, що роздягнений чоловік у парку приверне більше уваги, ніж інтелігент, який читає собі на лавочці, однак вона сама не хоче бути тим самим роздягненим людиною.

«Знаю, в Instagram не варто розмовляти на глибокі теми, тут вітається простенький жанр; тому що все сприймається буквально. Але я переконана, що ті, кому я близька, розуміють і вміють читати між рядків. Якщо дивитися на все буквально, то і на Рубенса можна напасти з його надмірною звичкою демонструвати жіночу плоть. Але він не про товстих дам... Словом, всі, кому незатишно в моєму суспільстві - ви вільні покинути сторінку. А ті, хто вміє бачити глибоко, рада, що ми разом» - відповіла Ольга під новим фото.

Також Фреймут опублікувала архівний знімок зі зйомок передачі «Ревізор», де вона втомлена з розпатланим волоссям стоїть у підсобці зі стопкою рушників. На фото видно, що Фреймут погано загримували, під очима у неї красуються синці.

«Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні при яких обставинах я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила і унікальність», - заявила телеведуча.

Вона зазначила, що домогтися успіху їй вдалося за допомогою хорошої освіти та етикету. Фреймут розповіла, що незабаром запустить марафон, щоб всі бажаючі змогли навчитися хорошим манерам.

Всього за півгодини пост Фреймут зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях шанувальники підтримують зірку.

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