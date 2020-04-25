Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий танець

На кадрах Соня позує в чорних лосинах і чорною толстовці. Як звичайно, на тлі можна побачити підставку для квітів і рослина на ній. Також велике вікно, за яким можна розглянути весняний Нью-Йорк, де дівчина зараз живе. Євдокименко трохи задерла толстовку, щоб показати свій ідеальний прес і танцювала під пісню Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали пару коментарів ТикТок під відео.

Раніше ми повідомляли, що особисті кадри довгоногої красуні Соні Євдокименко - онуки легендарної Софії Михайлівни Ротару - дуже сподобалися публіці.

Так на нових опублікованих кадрах з сториз Соня всіляко кокетує на камеру - молода красуня-блондинка стиснула губки "бантиком", послала повітряні поцілунки в камеру, грайливо посміхнулася і поспілкувалася в мережі зі своїми шанувальниками.

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в Instagram.

На фото Соня позує в одній піжамі, можна помітити, що білизни під нею немає. Волосся Євдокименко залишила розпущеним, а в руках тримала книгу.

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