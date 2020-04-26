Українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і працює в Росії, показала відвертий образ на сцені
Як повідомляє Politeka.net Світлана Лобода на карантині присвячує левову частину часу своїм улюбленим донькам - Єві і Тільді. Зіркова мама дивиться з малятами кіно і всіляко розважає. Але співачка не забуває і про свою фігуру, щоб вийти з карантину у всеозброєнні, вона і вдома підтримує фізичну форму і фігуру.
Крім того, Лобода часто хвалиться знімками в яскравих образах, нове фото не стало виключенням з правил. Співачка показала знімок із виступ, де постала в коротенькому вбранні, який засвітив її головну гордість - довгі ноги.
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Світлана довела новими гарячими знімками в своєму Instagram, що чекає не дочекається, коли знову почне виступати. На фото зірка позує в стильній сукні з ефектним вирізом на стегні, який вигідно підкреслив її розкішні форми. Особливо варто відзначити просто-таки ідеальну фігуру Лободи, особливо її похилі стегна.
Родзинкою гарячого образу розкішної красуні став довгий пояс у формі стрічки, який підкреслив її тонку талію. На знімку співачка прийняла відверту позу, закопиливши свою п'яту точку в бік.
В підписі красуня зазначила, що дуже сумує за концертами і своїми шанувальникам. Фотографія не залишила байдужими шанувальників співачки. В коментарях фанати почали активно захоплюватися ідеальним тілом Лободи і писати, що теж шалено скучили за виступами Лободи.
"Ох, а ми то як сумуємо...💔 Страшно уявити 😢😭", "Суперзірка🔥", " Красуня 😍😍😍😍❤️❤️❤️", "Світлана ти супер🔥🔥🔥👏👏👏", "Небесна зірка🔥💣👏", "Богиня😍", "Шикарна 🔥", "Серце розривається як хочеться на ваш концерт 💔🥺", "Яка ж ти прекрасна❤️", "Яка ж ти шикарна!", "Круте фото! Заворожує, хочеться роздивлятися деталі!🤩".
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