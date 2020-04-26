Російська співачка Надія Бабкіна після важкої хвороби стала йти на поправку, але не все так радісно

Подробиці про самопочуття співачки повідомив концертний директор Сергій Горох російським ЗМІ .

За його словами, артистку нарешті вивели зі стану штучної коми. Зірка вже може говорити і навіть здзвонилася зі своїм сином Данилом.

Однак, він переконаний, що Бабкіну поки ще рано вітати з одужанням, так як стан її не стабільно.

"Лікарі чекають, як поведе себе ослаблений організм. В ці дні може відбутися всяке: як в одну, так і в іншу сторону", – повідомив Сергій Горох і закликав всіх шанувальників Бабкіної молиться за її здоров'я

"Масова молитва творить чудеса", - вважає він.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Тяжкість стану співачки лікарі пояснюють елементарної халатністю. За його ловах вона дуже погіршила своє становище тим, що два тижні займалася вдома самолеченим.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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