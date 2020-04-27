Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан підірвали соціальні мережі спільним романтичним відео в спальні зірки

Як відомо, вчора пройшов суперфінал пісенного шоу "Голос", в якому переміг фаворит Тіни Кароль. Спеціально до фінального випуску знаменитого проекту артистка вирішила виконати разом з Даном Баланом пісню під назвою "Пам'ятаєш", передає Politeka.net.

Так, артисти представили композицію, над якою досить довго працював Дан. Примітно, що пісню тренери виконували в спальні Тіни. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, яким активно приписують любовний роман.

Сам ролик з-за карантину артисти, схоже, записали в спальні Тіни Кароль, де співачка підіграла чоловік на роялі. І хоча у фіналі шоу ведучі пожартували, що зірки проводять цей вечір у Кароль будинку, від глядачів не сховався той факт, що ролик був знятий заздалегідь.

Дано у відео зіграв на гітарі і виконав одну з вокальних партій. Тіна Кароль приєдналася до вокалу і в деяких партіях пісні підіграла співакові на клавішних. Трек дуже сподобався глядачам і з вечора неділі став найпопулярнішим відео, потрапивши в тренди Ютуб-платформи.

До цього на фан-акаунті Тіни повился кадр із спільного виступу Дана і Тіни під час якого вони представили пісню "Додому" і влаштували романтичні зйомки, завдяки тому, що заспівали з одного мікрофона.

Виступ артистів тоді зайняло перше місце в трендах Ютуб-платформи - схоже співак та артистка вирішили повторити свій подвиг і привернути увагу до власної персони, а також їх нібито бурхливому роману:

«Будемо чекати з нетерпінням ....😘🤗🤗🤗дан і тіни ви самі самі ❤❤❤», «❤️❤️❤️ чекаю з нетерпінням !», «У мене вже печінка болить😂💕», «З нетерпінням очікуємо дива!», «А скільки буде????», «can't wait», «Аааааа 😁😄 Мінськ в передчутті 😍😁😁👏🏻👏🏻👏🏻 рвіть душу в друзки», «Як же я сподіваюся, що вони приспів разом співати будуть ,так цікаво як зіллються їх голоси 😍», «Здається нас дражнять 🤭💔», - написали користувачі.

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