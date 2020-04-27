Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук потрапив у скандал після незвичайного відео з новою коханкою

Як відомо, незважаючи на сотні цікавих коментарів шанувальників, артист відмовлявся коментувати своє розлучення, а також початок відносин з новою коханою, особистість якої він так довго приховував. Нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі, пише Politeka.net.

Після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

Дозвіл суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій.

«Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. Не зраджував цю інформацію розголосу, так як вважаю, що особисте життя має залишатися особистої.

Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку. І не давати більше можливості спекулювати на цій темі. Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих відносинах, і чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми», – написав чоловік, спровокувавши другу хвилю коментарів під постом.

Нагадаємо, обраницею Остапчука опинилася 33-річна нотаріус Христина. Жінка також не коментує новий роман, проте активно підігріває чутки з Остапчуком. Нещодавно вони представили знімки, на яких видно, що Володимир і Христина проводять карантин разом в одній квартирі.

Подейкують, що Володимир і Христина познайомилися минулого літа на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а нотаріус - подружкою нареченої.

Колишня дружина Володимира навіть встигла прокоментувати нові відносини артиста:

"Я знаю жінку, з якою у Володимира відносини, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий, мабуть, якщо не більше, за черговістю. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю цю", - розповідала раніше Олена.

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