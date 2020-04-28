Зірки сильно сумують на вимушеній самоізоляції, адже все їх життя проходить в справах, зйомках і гастролях. Зараз же вони, як і мільйони людей по всьому світу, замкнуті в своїх будинках

Politeka.net зібрала найкрутіші фотосесії зірок, на які вони зважилися сидячи вдома. Артистки вирішили побешкетувати, тому багато з них досить відверті.

Українська співачка Даша Астаф'єва взяла участь в модній зараз серед зірок фотосесії за допомогою веб-камери. Артистка позбулася одягу і позувала на камеру в досить відвертих образах.

Віра Брежнєва теж взяла участь у такій зйомці. Співачка залишилася в білизні під колір тіла. Таким чином, на фото вона виглядала як гола. Зірка без сорому продемонструвала свої пружні форми. Правда, в коментарях її дорікнули: "Вибачте звичайно, але у вас діти підростають не соромно коли побачать???".

Телеведуча Леся Нікітюк також досягла успіху в фотографуванні себе в домашніх умовах. Зірка похвалилася своїми довгими стрункими ніжками і розкішним тілом.

Співачка Ольга Бузова теж балує шанувальників відвертими знімками. Вона фотографувалася в трусиках і тісному топі, демонструючи свій плоский животик і ідеальну фігуру.

Варто відзначити, що західні зірки теж влаштовують собі домашні фотосесії. Наприклад, супермодель Белла Хадід фотографувалася вдома повністю голою. Ці фото навіть розмістили в журналі.

Нагадаємо, що біда трапилася у Лесі Нікітюк, в справу втрутилася поліція: термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, розпусна Белла Хадід позбулася білизни і викликала фурор: «Божественна».

Також Politeka писала, що безсоромна Даша Астаф'єва позбулася білизни і показала топ гарячих поз: "Це пожежа".