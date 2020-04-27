Дружина Олександра Ревви (Артура Пирожкова) Анжеліка поділилася зворушливим фото з доньками

Свіжий домашній знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На фото Анжеліка сидить в обнімку зі старшою донькою, 12-річною Алісою, а до неї притулившись сидить молодшенька, семирічна Амелія.

«Рожеві будні...зустрілися на перерві. І знову розбіглися», - написала Анжеліка під постом.

За три години фото дівчат зібрало майже 10 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів. Тим більше, що вона засвітила на фото зайве - в кадр вбігла їх собачка.

«Дуже душевні кадри. Будьте щасливі і здорові», «Які ж ви гарні», «Три принцеси королівства Артура Пирожкова», «безмірного Щастя вам!!!», «Які гарні у вас дочки і ви!», «Лапочки дівчинки», «Треба вам сходити ще раз в пологовий будинок за третім», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ревва поділилася архівними фото з весілля. На кадрах Олександр і Анжеліка стояли біля колони у весільних костюмах. Крім цього, Анжеліка розповіла їх історію знайомства.

«Я пам'ятаю, як вчора, ту хвилину, коли наші очі зустрілися.. на танцполі..в центрі кола.. нас закрутило і через місяць я стала нареченою! Ми все зрозуміли відразу.. це був електричний струм», - написала Анжеліка.

Нагадаємо, що доньки Артура Пирожкова підросли і стали справжніми красунями, фото: "Такі різні, але...".

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