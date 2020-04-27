Солістка ВІА Гри Еріка Герцег поділилася несподіваним блискучим фотоколажем, на якому зображена відразу в кількох образах
«❤️ Спасибі, Эричке за все все все! За натхнення, любов, підтримку!😍 І Дякую кожному з вас!🥰 За ці роки, я наблизилася з багатьма фан-акаунтами, і підтримую зв'язок з ними! 🙈❤️ Спасибі Велике,що зі мною зараз!💓», - повідомляється на основному фан-акаунті Еріки.
Ось що написали інші шанувальники:
Оплатити комуналку буде неможливо: що зміниться з 28 квітня, важливе роз'яснення НБУ
«Вічна пам'ять воякові»: трагічно обірвалося життя бійця ЗСУ, лікарі борються за життя його побратима
Кошовий з «Квартал 95» змінився до невпізнання і показав нове обличчя: «Вже як кулька»
Банки масово закриються по всій країні, термінове звернення НБУ: "вже з першого травня..."
«Вітаю, продовжуй радувати нас своїми роботами💖», «Маня, ти велика розумниця❤️ вітаю💋», «Эрикатим, люблю тебе всім серцем❤️», «Вітаю, малятко, далі більше... Наша гордість, любимо❤️❤️❤️❤️», «❤️ продовжуй і далі радувати нас своїми шикарними постами🙏».
До цього дівчина показала свої подарунки після дня рожедния. фото Еріка сиділа на тумбочці, а поруч можна побачити велику кількість повітряних куль.
На кадрі також видно два великі букети червоних троянд. Сама Герцег була в лосинах і чорному топі. Співачка сиділа в позі лотоса і тримала в руці плюшевого ведмедика. Волосся у зірки були зібрані в гульку.
"Немає слів", - лаконічно підписала фото Герцег.
Фанати поставили більше 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Приголомшлива", "Малятко", "Яка краса. Ви гідні самого кращого. Така тендітна і мініатюрна Эричка", "Яка ж ти красива. Бережи себе! Будь щаслива!", "Неймовірна краса", "Шикарна", "Ви дуже красива", "Меладзе подарував?".
Нагадаємо, що Еріка Герцег пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…».
Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег позбулася одягу заради пікантного кадру: "Яка маленька!".
Також Politeka писала, що Еріка Герцег вмилася і приголомшила видом без макіяжу: інша людина.