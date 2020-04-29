Телеведуча описала, як і до кого тулилася

Українська співачка, учасниця шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк поділилася зі співачкою Олею Поляковою інтимними переживаннями

Як передає Politeka.net, Никитюк зіграла з Поляковою в "Правду або дію" у прямому ефірі в соцмережі Instagram (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Відповідаючи на одне із карколомних питань, телеведуча натякнула на вражаючу чоловічу гідність партнера по "Танцях", хореографа Максима Єжова.

"У нас нічого не було, але коли ми танцювали, потрібно було притискатися центром і лобковою кісткою до партнера. (...) Я кажу: Максим, мені в коліно тисне. Нігерійці, вони такі", – без краплі сорому поділилася Никитюк.

Раніше ми повідомляли, телеведуча звернулася за допомогою до кіберполіції, ставши жертвою шахраїв, які вирішили нажитися на її відомому імені. Зокрема, в мережі з'явилися оголошення про розіграш автомобіля з використанням фото Никитюк.

«Шановні організатори, давайте домовлятися! Припиніть цей розвод!», - повідомила Леся в "сторіз". - Я звертаюся до вас чисто по-людськи. Напишіть мені і скажіть, скільки вам потрібно грошей, щоб мені перестали писати тисячі людей і говорити, що я кинула їх на гроші. Скільки вам потрібно грьобаних грошей? Напишіть, я готова вам заплатити, щоб ви закінчили цей розвод".

Крім того ми розповідали, нещодавно Никитюк влаштувала весняну фотосесію в короткому топіку. Зірка позувала поруч з квітучим деревом, блиснувши плоским животом.

"Цвіту й пахну", - лаконічно підписала палкі фото Леся.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.