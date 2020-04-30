В українському шоу-бізнесі дуже багато красивих жінок, які щодня радують своїх шанувальників порцією краси і ніжності

Politeka.net згадала найкрасивіших блондинок українського шоу-бізнесу, які можуть позмагатися одна з одною в красі і привабливості.

Тренер шоу «Голос країни» Тіна Кароль сьогодні є однією з найбільш обговорюваних артистів в Україні. Вся справа в її відносинах з молдавським виконавцем Даном Баланом, які вони досі тримають у таємниці.

Оля Полякова колись присвоїла собі звання «головна блондинка України». Втім, до сьогоднішнього дня вона є однією з найяскравіших артисток на українській сцені.

Телеведуча Леся Нікітюк стала мега-популярною не так давно, але вже сьогодні за нею стежать мільйони. Дівчина підкорила глядачів своєю простотою і почуттям гумору. Крім цього, Леся вміє здивувати соковитими образами.

«Прям Голлівуд», - залишили коментар під одним з відвертих фото.

А ось її колега, телеведуча Ольга Фреймут, відома своєю стриманістю та інтелігентністю. У неї дуже незвичайна зовнішність.

Співачка Світлана Лобода теж входить в топ-5 блондинок України, так як на сьогоднішній день вона шалено популярна в Україні і країнах СНД.

Нагадаємо, що Кароль зворушила визнанням про покійного чоловіка і показала рідкісне фото: «Інша близькість».

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