Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан підкорили своїм відео, записаним у спальні Тіни спеціально для їх нової музичної композиції

В цей раз Дано вирішив сам уявити уривок зі знятого ролика в кімнаті вдома у Тіни, опублікувавши його на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Артист підкорив своїм выступленией зі співачкою, з якою нібито у нього вже довгий час любовний роман, вважають прихильники, передає Politeka.net.

У ролику видно, як Дано співає поряд з Тіною і грає на гітарі, а сама співачка кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому коментарі під новим постом не змусили себе чекати.

«А пам'ятаєш? Хотіла бути іншою, самої різною... і черпати всю любов ..все і відразу....#pomnish with @tina_karol», - написав Дан Балан під постом.

Ось що відзначили користувачі мережі:

«Прекрасна пісня! Всі самі чисті почуття і мурашки!», «дуже крутий дует❤️😍», «улюблені, спасибі да цей дует. він проник у нашу душу, наше серце, також як і ви. ми вас любимо♥️», «Данчик може нарешті сьогодні з нами спілкуєшся? Або в ефірі?», «Спасибі любов, спасибі за пісню, спасибі за чарівництво ❤️ Два генія ❤️🙏», «Ааааййй які ви сасные😍😍».

Нагадаємо, раніше на шоу "Голос" з'явилася мати Дана - Людмила Балан. Вона прийшла на закриття етапу вокальних нокаутів і заспівала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі.

Композиція не залишила байдужим нікого - всі тренери та провідні вийшли на сцену, щоб підтримати виступ. Людмила Балан заявила, що підготувала весільну пісню спеціально для Дана і Тіни, натякнувши на їх спільне майбутнє.

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