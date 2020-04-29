Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан підкорили своїм відео, записаним у спальні Тіни спеціально для їх нової музичної композиції
В цей раз Дано вирішив сам уявити уривок зі знятого ролика в кімнаті вдома у Тіни, опублікувавши його на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Артист підкорив своїм выступленией зі співачкою, з якою нібито у нього вже довгий час любовний роман, вважають прихильники, передає Politeka.net.
У ролику видно, як Дано співає поряд з Тіною і грає на гітарі, а сама співачка кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому коментарі під новим постом не змусили себе чекати.
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«А пам'ятаєш? Хотіла бути іншою, самої різною... і черпати всю любов ..все і відразу....#pomnish with @tina_karol», - написав Дан Балан під постом.
Ось що відзначили користувачі мережі:
«Прекрасна пісня! Всі самі чисті почуття і мурашки!», «дуже крутий дует❤️😍», «улюблені, спасибі да цей дует. він проник у нашу душу, наше серце, також як і ви. ми вас любимо♥️», «Данчик може нарешті сьогодні з нами спілкуєшся? Або в ефірі?», «Спасибі любов, спасибі за пісню, спасибі за чарівництво ❤️ Два генія ❤️🙏», «Ааааййй які ви сасные😍😍».
Нагадаємо, раніше на шоу "Голос" з'явилася мати Дана - Людмила Балан. Вона прийшла на закриття етапу вокальних нокаутів і заспівала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі.
Композиція не залишила байдужим нікого - всі тренери та провідні вийшли на сцену, щоб підтримати виступ. Людмила Балан заявила, що підготувала весільну пісню спеціально для Дана і Тіни, натякнувши на їх спільне майбутнє.
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