Напевно, у кожної зірки за плечима є невдалі образи

Так, одного разу українська співачка Віра Брежнєва приголомшила зовнішнім виглядом. Зірка з'явилася в топі у вигляді залізної сіточки, яка не змогла втримати груди повністю.

Стилісти рекомендують підігнати топ по фігурі, а також зафіксувати конструкцію за допомогою бюстгальтера-невидимки, що запобіжить казусам з вивалюванням, а також корсет не буде натирати, пише yapokupayu.

Співачка Дуа Ліпа постала в не дуже вдалій сукні. Корсаж стояв "колом", здавалося плаття створено, щоб псувати фігуру. Таке вбрання краще не надягати ніколи.

Колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер ледь не втратила груди з великого декольте. З такою проблемою допоміг би впоратися хороший бюстгальтер, або менш активні рухи під час співу.

Модель і актриса Міла Йовович підібрала невдалу сукню для світського виходу. Бюст зірки був стиснутий, а пікантний виріз був настільки невдалим, що здавалося під одягом немає грудей.

Таке плаття врятує тільки кравчиня, яка може його перешити.

На фігурі Міли буде ідеально виглядати вбрання в стилі ампір — ліф з драпіровками візуально додасть відсутній обсяг грудей.

Нагадаємо, Надія Мейхер позувала в лісі, демонструючи на камеру неймовірну зовнішність без макіяжу. Красуня з'явилася в білій футболці, накинувши зверху щось схоже на кардиган.

Фотографію зірка вирішила супроводжувати віршем поета Олександра Блока «Вірю в Сонце Завіту…».

«Красиво сказано», «Тільки у тебе такий незрівнянний погляд з присмаком таємничості», - написали у відповідь користувачі мережі.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганская та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.

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