Король шоу-бізнесу Філіп Кіркоров продовжує отримувати самі різні привітання з нагоди свого дня народження

Про це пише Politeka.net.

На цей раз "відзначився" співак і шоумен Олександр Ревва.

У своєму особистому Instagram російська зірка опублікувала пост, присвячений відомому виконавцю Філіпу Кіркорову, який відзначає сьогодні свій 53-й день народження.

Крім вітального тексту, Олександр Ревва також поділився цілою підбіркою спільних знімків з Філіпом Кіркоровим, де також можна побачити і дружину шоумена Анжеліку.

"Хочу привітати з Днем Народження мого чудового Друга, великого Артиста - Співака, Композитора, Актора, Продюсера Філіпа Кіркорова!Філ! Живи довго і щасливо! Любимо тебе всією родиною!", - сказано в підписі до публікації.

Користувачі приєдналися до привітань і побажали довгих років життя "талант від бога".

"З днем народження Філіп!", "Не зрозуміло, друг або подруга", "Так, Філя талант від Бога. З днем народження!", "Красені!", "Двоє кращих", "З цим не посперечаєшся", "Приєднуюся до привітань! Філ, з Днем Народження!", "2 метри щастя", "Філіп. З Днем народження, Щастя, Любові", "Філя красень, з днюхой!", - пишуть вони у коментарях під публикацией.

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кікоров поділився в Instagram кадрами, як його діти, 8-річна Алла-Вікторія і 7-річний Мартін-Крістін, грають разом з донькою співачки Ані Лорак Софією.

З п'ятихвилинного ролика стає зрозуміло, що Софія разом із спадкоємцями Філіпа поставили виставу для дорослих, на яке запросили Кіркорова, його батька та інших гостей.

«Сьогоднішньої епідемії важко порадіти, однак світлу сторону можна знайти в будь-якому явищі життя. Діти готують вечорами театральні та музичні постановки, розважають сім'ю серією вистав «Дружна сімейка», - пояснив співак.

Нагадаємо, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров розпродає особисті речі, але у Волочкової все ще гірше: "Немає грошей на їжу".

Також Politeka писала, що Кіркоров показав, на кого схожі його діти насправді, фото облетіло мережу: "Бережи улюблену".