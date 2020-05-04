Дочка Максима Галкіна і Алли Пугачової Єлизавета розповіла про твердий знак і показала, як управляє квадроциклом
На кадрах Ліза була одягнена в куртку і штани, сівши на маленький квадроцикл. За кадром можна почути голос Максима, який підтвердив, що за зйомкою спостерігає Алла, яка стояла на балконі. Дівчинка в цей момент зазначила, що мама її покарала. Після цього маленька розповіла віршик про твердий знак. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Що за буква твердий знак?", - підписали ролик адміністратори Инстаграма Лізи.
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Фанати встигли подивитися відео більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Ну і подумаєш,забула дівчині", "Скільки емоцій на обличчі! Дуже рухлива міміка! Розумниця дівчинка!", "Чарівна".
Раніше ми повідомляли, що в мережі показали, як змінилися діти Алли Пугачової і Максима Галкіна з моменту народження.
В свої 6 років двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна стали справжніми зірками в Instagram. Будь-яке їх фото або відео моментально набирає величезну кількість лайків і переглядів. Зіркові батьки пишаються і постійно хваляться досягненнями своїх дітей, причому роблять це не тільки на своїх особистих сторінках.
Повідомлялося, що Максим Галкін розкрив правду про свою роль в розлученні Алли Пугачової з Філіпом Кіркоровим.
«я Не був кішкою між Аллою і Філіпом. Вони вже жили в різних кінцях Москви, все було по-іншому. Зараз це обговорювати якось непристойно», - заявив він.
Нагадаємо, 6-річні діти Пугачової і Галкіна занадто швидко подорослішали
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