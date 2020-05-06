Ані Лорак поділилася стильними знімками підросла доньки, перетворилася на копію батька

Знаменита співачка любить балувати фанатів власними кадрами з фотосесій і простими фото з відпочинку. Не забуває при цьому Кароліна хвалитися кадрами підросла доньки, яка викликає неабиякий захват серед фанатів, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, після розлучення з Муратом Налчаджіоглу Кароліна вирішила розділити час батька і своє, яке вони будуть приділяти дитині. Пара по черзі дивиться за Софією, приділяючи тієї весь вільний час. Доросла дівчинка все більше привертає увагу користувачів соціальної мережі Instagram до себе.

Як відомо, зараз Лорак частіше ділиться з шанувальниками відповідними кадрами.

На думку поклоннико, дівчинка перетворюється в копію батька-зрадника, який покинув сім'ю після скандалу з його пригодами в його клубі. Мурат останні роки не приховував свого захоплення блондинками-моделями. Час від часу в Мережі з'являлися фотографії бізнесмена в обнімку з дівчатами. Саме після цього Кароліна і подала на розлучення.

Дитина ж пари купається в любові та уваги, пара не стала обмежувати спілкування один одного з дитиною.

Раніше ми писали, що Лорак показала в соціальній мережі Instagram незвичайне відео з дорослою красунею-дочкою Софією.

У Москві пройшла прем'єра мультфільму «Тролі. Світовий тур». З цього приводу зірка з гордістю показала доньку в образі принцеси. Образ доповнили білі кросівки. Личко Софії прикрашали стрази.

«Моя талановита, харизматична, запальна, маленька Артистка», – коротко підписала новий ролик в Instagram Кароліна. Користувачі відразу ж відреагували і написали сотні коментарів на адресу мами і дочки.

Нагадаємо, Лорак показала подорослішала дочка в образі стильною принцеси.

Як повідомляла Politeka, Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті: "Кароліна, визначся".

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова.