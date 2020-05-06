Зірки в гонитві за молодістю і ідеалами краси роблять пластичні операції

Знаменитості можуть поміняти собі зовнішність на стільки, що часом стають невпізнанними. Читайте далі про відомих особистостей, які захопилися хірургічними втручаннями.

Американська комедійна актриса Джоан Ріверс перенесла безліч пластичних операцій, пише РБК. Навіть після зміни зовнішності зірка не відчувала жалю.

Ще одним невдалим експериментом із зовнішністю прославилася Донателла Версаче. Неприродна верхня губа збільшена в порівнянні з нижньою на 50%, а шкіра дизайнера виглядає ніби зробленою з воску.

До своєї смерті співак Майкл Джексон зробив операцію на ніс, який став вузьким. Крім того, хірурги помітили, що артист вдався до впровадження імплантату підборіддя. На думку фахівців, виною операції став психічний розлад «дисморфофобія» (людина не може прийняти власну зовнішність).

«Жінка-левиця» Джослін Вільденштейн перенесла десятки пластичних операцій у невдалій спробі повернути свого чоловіка – мільярдера Алекса Вільденштейна. Від колишньої красуні не залишилося й сліду, тепер її обличчя ніби воскове.

Актор Міккі Рурк зробив підтяжку обличчя та верхньої повіки, і навіть пересадив собі волосся. В гонитві за молодістю артист "втратив себе" і став зовсім іншою людиною.

Пухлощока Рене Зельвегер у 2018 році вразила зміною зовнішності. Від героїні фільму «Щоденник Бріджит Джонс» не залишилося нічого.

Імовірно, актриса пройшла невдалу процедуру лазерної терапії обличчя, про що свідчить восковий відтінок її шкіри.

ЗМІ відразу ж засудили артистку за такі експерименти, однак та у відповідь розкритикувала журналістів за нетактовність.

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