Дружина українського танцюриста Влада Ями Ліля показала, як зоряний чоловік займається спортом

на кадрах Влад лежав на синьому килимку, знявши футболку, в одних шортах. Після цього Яма почав качати прес, піднімаючи не тіло, а ноги. На фоні можна почути дивні звуки, які супроводжували дії танцюриста. Ліля поцікавилася, звідки такий звук і наблизила камеру до шортів зірки, показавши саму пікантну частину тіла свого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я нимагу", - підписала кадри Ліля.

Фанати нічого не змогли написати під кадрами або поставити лайки. Все із-за того, що Ліля опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що Влад Яма під час карантину не соромиться показувати абсолютно різні фото.

Хореограф наклав грязеву маску на обличчя, сфотографував себе, а знімок розмістив на своїй сторінці в Instagram.

«Знаходимо плюси на карантині», - йдеться у підписі.

У коментарях користувачі соцмереж оцінили почуття гумору танцюриста, назвавши його «фантомасом» і шреком».

Повідомлялося, що відомий український хореограф і телеведучий Влад Яма показав відео в Instagram, де вони з Євгеном Кошовим.

На відео намальований мультик, де стоять два чоловічка - Влад і Євген. "Христос Воскрес" сказав один, на що йому відповів другий "Воістину Воскрес". Після цього люди почали стукати лысинами один про одного і у чоловічка Кошового тріснув череп, звідки вискочив популярний мультяшний персонаж дятел Вуді.

Нагадаємо, Влад Яма пристрасно притиснувся до розкішної дружині, печеня фото

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