Дружина українського танцюриста Влада Ями Ліля показала, як зоряний чоловік займається спортом
на кадрах Влад лежав на синьому килимку, знявши футболку, в одних шортах. Після цього Яма почав качати прес, піднімаючи не тіло, а ноги. На фоні можна почути дивні звуки, які супроводжували дії танцюриста. Ліля поцікавилася, звідки такий звук і наблизила камеру до шортів зірки, показавши саму пікантну частину тіла свого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я нимагу", - підписала кадри Ліля.
Підхмелена Ратаковськи побешкетувала біля вікна в розпусному платті: "Яка соковита"
Зарплати українців різко зміняться, у Кабміні озвучили суми: «Мінімалка буде...»
Белла Хадід роздяглася і блиснула вологим бюстом на дивані: непристойні фото
Голлівудська зірка вийшла на вулицю без нижньої білизни, видовище не для дітей: "Ніякого сорому"
Фанати нічого не змогли написати під кадрами або поставити лайки. Все із-за того, що Ліля опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.
Раніше ми повідомляли, що Влад Яма під час карантину не соромиться показувати абсолютно різні фото.
Хореограф наклав грязеву маску на обличчя, сфотографував себе, а знімок розмістив на своїй сторінці в Instagram.
«Знаходимо плюси на карантині», - йдеться у підписі.
У коментарях користувачі соцмереж оцінили почуття гумору танцюриста, назвавши його «фантомасом» і шреком».
Повідомлялося, що відомий український хореограф і телеведучий Влад Яма показав відео в Instagram, де вони з Євгеном Кошовим.
На відео намальований мультик, де стоять два чоловічка - Влад і Євген. "Христос Воскрес" сказав один, на що йому відповів другий "Воістину Воскрес". Після цього люди почали стукати лысинами один про одного і у чоловічка Кошового тріснув череп, звідки вискочив популярний мультяшний персонаж дятел Вуді.
Нагадаємо, Влад Яма пристрасно притиснувся до розкішної дружині, печеня фото
Також Politeka писала, що Влад Яма не витримав і поділився з українцями радісною новиною
А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями скинула одяг і показав, чим спокушає чоловіка