Відома телеведуча Марічка Падалко захворіла китайським вірусом разом зі своїми дітьми
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію, розміщену ведучою в соцмережі.
За словами телеведучої, її син вже вилікувався, а він сама і одна з її дочок продовжують лікування.
Також Марічка Падалко розповіла, як проходить її захворювання. Першим у їхній родині захворів її син, потім до лікарні з високою температурою госпіталізували доньку ведучої. У самої Марічки Падалко симптоми з'явилися пізніше, а сама хвороба протікала в легкій формі, відзначалися лише сонливість і підвищення температури.
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Телеведуча стверджує, що все її сімейство суворо дотримувалося рекомендацій щодо дотримання карантину, але все одно заразилося китайським вірусом.
"Не поїхали у відпустку, дотримувалися масочного режиму, не були в контакті з очевидними носіями хвороби, і все одно захворіли. Мене вразила його швидкість. Сьогодні ти вільно бігаєш на пробіжці, завтра починаєш кашляти, післязавтра у тебе бронхіт з підозрою на односторонню пневмонію. Це я про себе", - розповіла телеведуча.
Politeka повідомляла, що син президента України Володимира Зеленського Кирило перехворів "китайським вірусом". Про це розповів сам глава держави під час візиту в Миколаївську область 21 серпня.
"Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це як діти - більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Повірте нашій родині: ніхто нічого не боїться, поки хтось не захворіє в сім'ї. Хвороба виснажує повністю, за три тижні. На початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають, це дуже погано", – розповів Зеленський.
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