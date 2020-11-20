Я хочу працювати і сама заробляти гроші, щоб дати своєму синові набагато більше, ніж ми даємо йому зараз
Бізнес-леді, дизайнер, співачка і внучка першого прем'єр-міністра України Маша Фокіна в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповіла про те, коли вона почала заробляти свої перші гроші і чи спонсорує чоловік її численні захоплення (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Заробляю гроші я вже досить довго сама, тому що, коли я почала вже гастролювати, це було років 15 тому, коли я почала заробляти. У мене перший кліп вийшов, коли мені було 16 років. Так що я-ветеран ще той. У перший день я почала заробляти, коли у мене почалися концерти", - зізналася українська співачка.
Дівчина пожартувала, що заробляла тоді стільки, скільки містилося в її тумбочку або шафу. Маша розповіла, що на елітний автомобіль вона заробила своїми силами, а квартиру їй подарував її батько. Фокіна також пояснила, чи допускає вона думку, що її чоловік заробляв менше, ніж вона.
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"Я вважаю, що жінка супроводжує повністю свого чоловіка, вона повинна його підтримувати, вони повинні разом заробляти. Наші батьки заробляли всі разом, вони створили сімейний затишок і побут спільно. Чоловік мій може заробляти більше, завтра я можу заробляти більше. Якщо ми-сім'я, значить ми-сім'я, у нас загальний бюджет", - розповіла українська бізнес-леді.
Внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна пояснила, що вона Зараз в Києві з тієї простої причини, що хоче працювати, а не сидіти на шиї у чоловіка. Їй хочеться забезпечувати свою 1,5-річну дитину і дати йому набагато більше, ніж у нього є зараз.
"Мені хочеться себе реалізувати, як творча особистість, я хочу працювати, я хочу заробляти гроші. Я хочу дати своєму синові більше, ніж ми дамо і так йому", - підкреслила українська співачка.
Нагадаємо, що співачка Маша Фокіна пояснила, навіщо вона повернулася в Україну і що її не влаштовує в США.
Як повідомляла Politeka, Маша Фокіна розповіла, де вона так довго пропадала і що змінилося в її житті.
Також Politeka писала, що внучка першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна подякувала українцям за те, як вони ставляться до її дідуся.