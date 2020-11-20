Я хочу працювати і сама заробляти гроші, щоб дати своєму синові набагато більше, ніж ми даємо йому зараз

Бізнес-леді, дизайнер, співачка і внучка першого прем'єр-міністра України Маша Фокіна в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповіла про те, коли вона почала заробляти свої перші гроші і чи спонсорує чоловік її численні захоплення (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Заробляю гроші я вже досить довго сама, тому що, коли я почала вже гастролювати, це було років 15 тому, коли я почала заробляти. У мене перший кліп вийшов, коли мені було 16 років. Так що я-ветеран ще той. У перший день я почала заробляти, коли у мене почалися концерти", - зізналася українська співачка.

Дівчина пожартувала, що заробляла тоді стільки, скільки містилося в її тумбочку або шафу. Маша розповіла, що на елітний автомобіль вона заробила своїми силами, а квартиру їй подарував її батько. Фокіна також пояснила, чи допускає вона думку, що її чоловік заробляв менше, ніж вона.

"Я вважаю, що жінка супроводжує повністю свого чоловіка, вона повинна його підтримувати, вони повинні разом заробляти. Наші батьки заробляли всі разом, вони створили сімейний затишок і побут спільно. Чоловік мій може заробляти більше, завтра я можу заробляти більше. Якщо ми-сім'я, значить ми-сім'я, у нас загальний бюджет", - розповіла українська бізнес-леді.

Внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна пояснила, що вона Зараз в Києві з тієї простої причини, що хоче працювати, а не сидіти на шиї у чоловіка. Їй хочеться забезпечувати свою 1,5-річну дитину і дати йому набагато більше, ніж у нього є зараз.

"Мені хочеться себе реалізувати, як творча особистість, я хочу працювати, я хочу заробляти гроші. Я хочу дати своєму синові більше, ніж ми дамо і так йому", - підкреслила українська співачка.

Нагадаємо, що співачка Маша Фокіна пояснила, навіщо вона повернулася в Україну і що її не влаштовує в США.

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