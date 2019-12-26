Стало відомо, як і коли Володимир Путін може втратити владу в Кремлі

Про це написав російський опозиційний журналіст Анатолій Баранов, передає Вільна преса.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін може втратити свою владу в результаті дострокових виборів так само, як і він сам отримав цю посаду наприкінці 90-их.

"В Росії вже були дострокові вибори президента, саме у зв'язку з ними ми і дізналися прізвище "Путін". Не можна виключити, що Путін повторить фортель свого духовного батька і теж піде достроково. Це навіть може перетворитися на свого роду традицію передачі влади – старий володар передає повноваження наступнику в переддень Нового року. Ну що робити, якщо вибір президента нашого народу довірити ніяк не можна", – озвучив Баранов свій прогноз.

Опозиційний журналіст також відреагував на чутки, що в разі відставки Володимира Путіна з Кремля влада автоматично перейде в руки прем'єр-міністру Дмитру Медведєву.

"Якщо ви про народ, то він "схаває" і Ксюшу Собчак, до речі, не найгірша кандидатура в президенти. У тому сенсі, що нікуди не годна, але є й гірші. А Медведєв, звичайно, заручник ситуації. Його здадуть хоч і останнім, але в разі чого здадуть і не поморщатся. Ну а з великої висоти болючіше падати. Але поки рано, ще жодного віце-прем'єра не посадили і всього одного міністра. Прем'єр – на десерт", - резюмував Баранов у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін несподівано позбувся своїх топ-соратників. Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті глави держави.

Так, Путін звільнив з посад деяких керівників МВС, СК, ФСВП і МНС, а також провів ряд призначень в правоохоронних органах.

У документах сказано, що від посад відсторонені: заступник начальника ГУ МВС по Красноярському краю В'ячеслав Болгов; перший заступник керівника СУ СК по Свердловському краю Михайло Бусылко; заступник начальника ГУ МВС по Воронезькій області, генерал-майор юстиції В'ячеслав Воронцов; начальник управління кадрів ФСВП Олександр Пирогов; заступник керівника ГУ криміналістики СК Росії, генерал-майор юстиції Сергій Рябов.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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