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Бунт через збитий Боїнг розгорівся в Ірані з новою силою, людей не зупинити: кадри повстання

Прості іранці продовжують протестувати проти свого керівництва, яке раніше зізнався у тому, що український літак зі 176 людьми на борту був нібито помилково збитий іранськими військовими.

Мітингувальники скандують: «Ганьба Хаменеї. Їдь з країни» і «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу».

Жителі Тегерана розвісили в іранській столиці жалобні плакати в знак солідарності з родичами жертв катастрофи Boeing 737. Написи на них свідчать: «Ми всі співчуває» і «Співчуття сім'ям загиблих».

В ході масових протестів іранські силовики затримали посла Великобританії в Ірані Робі Макейра. Повідомляється, що дипломата звинувачують у «підбурюванні до протестів».

Потужна стихія трощить країну: 11 загиблих, з'явилися моторошні кадри

На півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Торнадо і сильні вітри руйнували будівлі, перевертали автомобілі і викликали відключення електроенергії.

Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.

В Луїзіані з-за сильного вітру дерево впало на житловий будинок, від отриманих травм чоловік, який перебував у ньому, помер. У цьому штаті також загинула літня сімейна пара: її трейлер віднесло вітром більш ніж на 60 м.

В Оклахомі сильні дощі викликали повінь, під час якого загинув один чоловік: чоловіка віднесло потоком, коли він вийшов зі свого заглохшого вантажівки.

Очікують, що урагани торкнуться також схід і північ країни.

Друга Путіна скинули: з'явилася термінова заява про відставку президента Абхазії

днями жителі невизнаної республіки збунтувалися проти президента Рауля Хаджімби. Люди блокували урядові будівлі, вимагаючи його відставки.

Спочатку Хаджимба заявляв, що не планує залишати свій пост, проте ввечері 12 січня політик все ж подав у відставку. Відповідну заяву зачитав виступає проти президента опозиції колишній прем'єр-міністр республіки.

Пізніше новина про відставку підтвердив віце-президент Абхазії Барциц. Він заявив, що президент нібито пішов зі свого поста «в ім'я збереження стабільності в країні».

Нагадаємо, "герой ДНР" влаштував "державний переворот", кадри масштабного бунту: "новий русский мир".

Як повідомляла Politeka, доля Януковича повториться: Майдан в Абхазії домігся свого.

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