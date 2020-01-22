Журналіст не тільки висміяв ідеї Жириновського, але і застеріг любителів "русского мира" від необдуманих дій

Скандальній політик РФ Володимир Жириновський запропонував об'єднати Україну, Росію і Білорусь, за свою заяву він тут же отримав потужний рознос

Варто відзначити, що крім об'єднання він виступив за те, щоб роздати російські паспорти всім українцям, які цього побажають. А також Жириновський запропонував західним областям України увійти до складу Польщі.

Такі ідеї одіозного російського дупутата обурили українського журналіста Романа Цимбалюка, який яскраво поставив на місце єхидного Жириновського. Послання для депутата журналіст залишив у своєму блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст не тільки висміяв ідеї Жириновського, але і застеріг любителів "русского мира" від необдуманих дій.

"О, як технічно "братушки" розділили між сусідами нашу країну! Єдиний момент – не запитали нас. Але, я так розумію, в якості компенсації у нас будуть російські паспорти. Однак тут любителям "русского мира", а вони у нас ще залишилися, потрібно бути дуже пильними. Тому що за російськими паспортами буде запропоновано відправитися підкорювати, або освоювати Сибір. Ну, все, як сто років тому!", - з іронією заявив Цимбалюк.

Користувачі мережі залишили свої коментарі під відповідним відео Цимбалюка. Багато з них висміяли Жириновського, не розуміючи, чому він взагалі біситься:

"Не зрозумію, чому Жирик так біситься!? Його рідна мова взагалі іврит", "Шаман жирику не допоміг. Стукав, стукав, але дурь не вибив", "Смішно коли єврей закликає українців стати росіянами!", "Він вже обіцяв Криму перспективу і золоті гори, результат відомий - перспективи 0", "З таких, як Жирик порчу зняти може тільки снайпер", "Хоч і марення він несе Жирик цей , але не даремно кажуть, що у цього дебіла на язиці то у путіна на умі...".