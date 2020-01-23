Помер син відомої російської актриси Раїси Рязанової Данила Перов

Про це йдеться на сайті театру "Співдружність акторів Таганки". Акторові був 51 рік.

"Раптово помер наш друг, товариш і брат, Заслужений артист Росії Олександр Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і поминати добрим словом", – йдеться у повідомленні.

Деталі повідомила і російська актриса Олена Скороходова.

"У Раїси Іванівни Рязанової помер єдиний син Данило. 1968 року народження. Який біль! Причина – тромб. На фото вона з сином і онуком. Добре, що є онук, але пережити сина – це страшно", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Данила Перов - син актриси Раїси Рязанової і актора Юрія Перова - народився 9 листопада 1968 року. 1992-го закінчив школу-студію МХАТ. Працював у театрі "МодернЪ", з 1994 року служив у театрі "Співдружність акторів Таганки" під керівництвом Миколи Губенко.

На екранах дебютував ще немовлям - у кіноповісті "День і все життя". Далі - дитячі ролі в картинах "Лист з юності", Паша в легендарній стрічці "Марка країни Гонделупы", "Посейдон" поспішає на допомогу" і "Хочу, щоб він прийшов" (Вітька - головна роль).

останнім часом він працював в театрі.

Серед відомих дорослих робіт артиста у кіно, ролі в серіалах "Завжди говори "завжди", "Універ", "Леді Бомж", "Марш Турецького".

Нагадаємо, відомий російський актор театру і кіно пережив втрату.

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