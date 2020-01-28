Топ-пропагадистка Кремля, затята українофобка Ольга Скабєєва жорстко пройшлася по останній заяві президента України Володимира Зеленського

Ольга Скабєєва не змогла залишити без своєї уваги приїзд президента України Володимира Зеленського в Польщу, його зустріч з польським президентом Анджеєм Дудою, а також участь у заходах з нагоди визволення канцлагеря Освенцим.

Як повідомляє Politeka.net, любителька агресивної політики РФ Ольга Скабєєва вирішила "потролити" Зеленського у своєму Телеграм-каналі, зробивши репост з групи, яку модерують проросійські боти.

Зокрема скандальну Скабєєву вивели з себе слова президента України про те, що саме українці в складі Червоної Армії звільнили в'язнів концтабору Освенції взимку 1945 року.

Варто відзначити, що тоді безпосередню участь у звільненні в'язнів дійсно брали частини 106-го стрілецького корпусу 60-ї армії і 115-го стрілецького корпусу 59-ї армії 1-го Українського фронту.

Але пропагандисти Кремля і далі розпалюють ненависть росіян до українців, роблячи провокаційні заяви.

"Зеленський візьме участь у пам'ятних заходах в Освенцімі, які приурочені до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Там Путіна не буде, можна спокійно їхати і розповідати, як Освенцим звільнили українці", - глумливо написали пропагандисти.

Саме їх пост перепостила Скабєєва і підписала його з поміткою: "А ви думали, ми пожартували?".

Також раніше повідомлялося, що на своїй сторінці в Інстаграмі ведуча Ольга Скабєєва опублікувала власне фото і залишила підпис: "Хто сумував по Україні? Ми сьогодні багато про неї говорили. Тому що був привід".

Користувачі, на диво, відреагували на пост пропагандистки більш ніж скептично. Вони прямим текстом пишуть про те, що російське телебачення в гонитві за плітками про Україну геть забуло про проблеми власної країни, і відзначають, що вже втомилися від новин про сусідню державу.

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеєва залякала українців каральними заходами.

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