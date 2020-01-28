Депутат довго не виходив на зв'язок і близькі забили тривогу...

В Ростовській області, РФ, імовірно з особливою жорстокістю було вбито депутата місцевих Заксборів

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ. За інформацією регіональних ЗМІ, тіло Андрія Алабушева і його дружини знайшли в Зернограді, Ростовська область. За попередніми даними, у партійця «Єдиної Росії» виявлено безліч рубаних ран на тілі – подружжя буквально знайшли в калюжі крові:

«Члена місцевого Заксборів і Ольгу Алабушеву знайшли у квартирі на Західному провулку». Поліцейські, які працюють на місці висловили припущення, що сім'ю били по голові — у них численні рубані рани:

«В 3 години він повинен був проводити нараду в Аграрному центрі «Донський», але не прийшов. Коли не змогли додзвонитися, нас відправили додому. Подивитися. Ворота були зачинені, ми перелізли через паркан. Вхідні двері довелося розкривати — все було закрито. І всередині ми вже побачили їх у крові», - розповів російським журналістам водій парламентарія, який і виявив тіла подружжя. За його словами, погроз депутату не надходило і жодних проблем на роботі у Алабушева теж не було.

Нагадаємо також, раніше ми писали про те, що за словами прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, смерть професора СПбДУ Людмили Вербицької стала великою втратою для Путіна.

"Ви знаєте, що Путіна пов'язували з Вербицькою дуже добрі стосунки і він з великою повагою ставився до Вербицької і часто з нею спілкувався. Це велика втрата для російської науки, так і особисто для президента", - заявив Пєсков.

Професор, лінгвіст, колишній ректор Санкт-Петербурзького державного університету Людмила Олексіївна Вербицька пішла з життя в неділю, 24 листопада. За інформацією ЗМІ, вона довгий час боролася з онкологією.

При цьому журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter написав, що вона була єдиною, хто міг поправити мова Путіна.

Також повідомляється, що рік тому Путін особисто приїхав до Людмилі Вербицької, щоб вручити премію Президента РФ. Сама вона прийти на вручення в Кремль вже не могла за станом здоров'я.

Нагадаємо, вчителька Путіна раптово померла: «Телефонував з борту літака, щоб…».

Як повідомляла Politeka, Путін піде на угоду з Донбасу без принизливих для України умов.

Також Politeka писала, що план Путіна по Україні близький до реалізації, мільйони людей в небезпеці.