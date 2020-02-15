Справжня мати Володимира Путіна живе в грузинському селі Метехі

Про це розповіла журналістка Кристина Курчаб-Редліх в інтерв'ю Белсат.

За її словами, Віри Путіній зараз 93 роки.

"Маленька старушечка, дуже згорблена… ", – так описала її журналістка.

Під час зустрічі Віра Путіна розповіла, що вона народилася в 1926 році в селі Терехіно біля російського міста Очер. У тому населеному пункті вона вчилася в технікумі, і тоді познайомилася з людиною на ім'я Платон Привалов.

"Виявилося, що він одружений, про що вона не знала. Вона була вагітна, коли дізналася, що у нього є дружина. Його не було вдома, і йому прийшла посилка від дружини, так вона і дізналася. Вона швидко поїхала до своїх батьків у Терехіно, і там, в лікарні поруч, народився наш Вова, Володимир Володимирович. Але це був 1950 рік, а не 1952", – цитує журналістка мати президента РФ.

Віра Путіна також уточнила, що справжньою датою народження президента Росії є 7 жовтня 1950 року, а не 1952-го.

"Вона там прожила з ним рік, а потім поїхала на практику в Ташкент, далеко. Вона завжди повторювала, що дуже хотіла вчитися. Вона поїхала на цю практику, а дитину залишила у своїх батьків. У Ташкенті була військова частина. Вона там познайомилася з дуже привабливим зовні чоловіком, з грузином, якого звали Георгій Осепашвілі. Дуже швидко вони одружилися", – згадує Курчаб-Редліх.

Віра Путіна також зізналася, що після цього вона з чоловіком переїхала в Метехі, а потім попросила матір перевезти туди і її сина. Однак маленькому тоді Володимиру Путіну там були не раді, оскільки він був позашлюбним сином, і Віра Миколаївна відправила його до своїх батьків у Терехіно, і з того моменту вона його більше не бачила.

Раніше ми розповідали, як вітчим Володимира Путіна сильно бив його в дитинстві і навіть планував "позбутися" від нього.

"До пори До часу це ще можна було якось пережити, але потім вже немає. По-перше, цей батько його просто страшенно бив. Він випивав і лупив палицею і рукою до такої міри, що сусіди, яких розпитували журналісти потім грузинські, навіть російські, розповідали про те, до якої міри Вова був там занедбаний, бідний. Деякі йому допомагали. Але ви не можете собі уявити, що таке позашлюбний син на Кавказі – і для матері, і для дитини. Він був там дуже нещасним", - розповіла польська журналістка, яка присвятила чолі країни-агресора книгу.

За її словами, вітчим Осепашвілі до такої міри хотів позбутися від Володимира Путіна, що навіть його сестра вивезла дитину в Тбілісі до якогось бездітному полковнику – і Віра Миколаївна зрозуміла, що там йому не жити.

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