Топ-пропаганадист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що вважає Україну злодієм

Свої слова він пояснив тим, що Україна нібито "вкрала" владу у екс-президента Віктора Януковича, дії якого дали Росії можливість розв'язати війну.

Цим аргументом він виправдав вторгнення агресора в Крим і його подальшу окупацію. Неадекватними висновками Соловйов поділився в ефірі власної програми "Недільний вечір", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

"Ви, звичайно, злодії. Ви вкрали у Януковича владу! Вкрали! Хоча від вас підписали угоду з Януковичем у лютому! А от далі кримчани забрали себе від вас. Два мільйони кримчан, яких ви зневажали і зневажаєте! Два мільйони кримчан висловили свою волю!", - як зазвичай пропагандист бурхливо кричав, не даючи вставити хоч слово українським гостям студії.

Після цього, Соловйов спробував відвернути увагу росіян на іншу тему, на ходу вигадавши черговий фейк, в кращому дусі пропагандистської ідеології Кремля. Так, він заявив, що серед українців нібито море бажаючих відвідати анексований півострів.

"У цьому році майже мільйон українців приїдуть відпочивати в Крим, і їм наплювати на вашу балаканину! Тому що вони знають, що Крим вирішив свою долю сам", - істерично підсумував один з головних блазнів Путіна, озвучуючи звичну риторику росіян з приводу анексованого Криму.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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