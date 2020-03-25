У Росії розповіли про проблеми хвалених гіперзвукових ракет «Циркон»

Про вади нового зброї, якою хизувався президент РФ Володимир Путін, розповів військовий експерт Максим Клімов "Військово-промисловому кур'єрі".

«Однак найгостріше питання «нового гіперзвукового зброї» – системи самонаведення і корекції. Дуже високі швидкості в атмосфері формують навколо боєприпасу оболонку плазми. Відповідно робота класичних головок самонаведення і засобів зв'язку неможлива», - зазначив експерт.

За його словами, вирішити цю проблему не знизивши характеристики зброю неможливо.

Військовий експерт назвав два варіант того, що можна зробити в цій ситуації, але обидва мають недоліки. Так, за його ловах, можна знизити скогость, але після цього боєприпас стає просто надзвуковим. Або ж можна постаратися забезпечити «висновок за плазму» антен зв'язку і наведення. Однак це призводить до большомуограничению характеристик каналів зв'язку і наведення (в порівнянні з можливостями «класичних ракет»).

За його словами, проблеми з целеуказанием ускладнюють ураження рухомих цілей.

«Сама можливість в реальних бойових умовах точно відстрілятися з кораблів (і особливо підводних човнів) «Цирконами» викликає запитання», - заявив Клімов.

Але на цьому проблеми з «Цикронами» не закінчуються.

Експерт звернув увагу на високу вартість «нового гіперзвукового зброї», відповідно об'єктивно обмежене його кількість. Тому немає финансововй можливості забезпечити необхідну кількість боєприпасів, і основою боєкомплекту неминуче будуть «звичайні ракети».

"Стріляти гиперзвуком мимо цілі (або по фальшивим цілям), фактично «золотими кулями» – не найкраща ідея", - заявив експерт.

Все перераховане робить переваги хвалених путінських ракет «Циркон» дуже сумнівними.

«Зауважимо, що в умовах гострої кризи з підводним зброєю ВМФ РФ, роблячи ставку на морські носії «Цирконів», ми даємо противнику можливість просто розстріляти дорогоцінні ракети торпедами прямо в пускових», - підсумував експерт.

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