«Коридор ганьби і презирства» влаштували медики прем'єр-міністру під час відвідування лікарні

Акцію протесту бельгійських лікарів прем'єр-міністру Софі Вільмес показав телеканал RTBF.

Перед візитом прем'єра медики вишикувалися по обидва боки дороги, і по мірі наближення кортежу глави уряду розгорталися до машин спиною, щоб продемонструвати обурення тим, як влада ставиться до системи охорони здоров'я в період пандемії.

На протест вийшли близько 120 лікарів, медсестер та працівників швидкої допомоги.

Лікарі вимагають підвищення зарплата за минулі два місяці важкої роботи. Крім того, їх вкрай обурило розпорядження уряду про обов'язкове понаднормову виході на роботу при необхідності.

«Наші лікарі і медсестри і так постійно працюють понаднормово, і примусові заходи викликають гостре відторгнення», - заявив представник профспілки лікарів Дірк Ван Овертвельдт.

Пізніше прем'єр-міністр в Twitter написала, що під час цього візиту в лікарню відбувся важливий для неї і медперсоналу діалог. Вони обговорили ступінь навантаження медиків, їх стан здоров'я і рівень виплат.

Відзначимо, що в подібній ситуації може опинитися і український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, по всій Україні почастішали протести медиків. Лікарі обурені нестерпними умовами роботи в розпал пандемії.

Більш того, більшість українських лікарів так і не отримали обіцяних державою 300% зарплат. Замість цього багатьом видали мізерні доплати в розмірі декілька сотень гривень, які медики вважали за приниження в обставинах, що склалися. При цьому деякі залишилися взагалі без доплат.

А лікарі, які не задіяні в боротьбі з пандемією стали отримувати навіть менше звичайного.

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