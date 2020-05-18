«Коридор ганьби і презирства» влаштували медики прем'єр-міністру під час відвідування лікарні
Акцію протесту бельгійських лікарів прем'єр-міністру Софі Вільмес показав телеканал RTBF.
Перед візитом прем'єра медики вишикувалися по обидва боки дороги, і по мірі наближення кортежу глави уряду розгорталися до машин спиною, щоб продемонструвати обурення тим, як влада ставиться до системи охорони здоров'я в період пандемії.
На протест вийшли близько 120 лікарів, медсестер та працівників швидкої допомоги.
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Лікарі вимагають підвищення зарплата за минулі два місяці важкої роботи. Крім того, їх вкрай обурило розпорядження уряду про обов'язкове понаднормову виході на роботу при необхідності.
«Наші лікарі і медсестри і так постійно працюють понаднормово, і примусові заходи викликають гостре відторгнення», - заявив представник профспілки лікарів Дірк Ван Овертвельдт.
Пізніше прем'єр-міністр в Twitter написала, що під час цього візиту в лікарню відбувся важливий для неї і медперсоналу діалог. Вони обговорили ступінь навантаження медиків, їх стан здоров'я і рівень виплат.
Відзначимо, що в подібній ситуації може опинитися і український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як відомо, по всій Україні почастішали протести медиків. Лікарі обурені нестерпними умовами роботи в розпал пандемії.
Більш того, більшість українських лікарів так і не отримали обіцяних державою 300% зарплат. Замість цього багатьом видали мізерні доплати в розмірі декілька сотень гривень, які медики вважали за приниження в обставинах, що склалися. При цьому деякі залишилися взагалі без доплат.
А лікарі, які не задіяні в боротьбі з пандемією стали отримувати навіть менше звичайного.
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