Ситуація в РФ і правда не з кращих

Російський журналіст і блогер Саша Сотник висловився про рівень життя в РФ



Свою думку він висловив у блозі на "Оглядач", коментуючи слова стриптизера Сергія Глушка (Тарзана) про нестачу грошей.

"Жерти-то, дійсно, нічого. Можна тільки уявити собі, який хрящ без солі зараз доїдають прості жителі російської глибинки, якщо в Москві артист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, вже заволав дикою мавпою", - зазначив журналіст.



Нагадаємо, раніше Глушко розповів, що пандемія сильно вдарила по його доходах - недавно він був змушений закрити свій фітнес-центр. Його шоу теж опинилися під забороною.також зазначив, що уряд ніяк не допомагає представникам творчої професії, хоча підтримує пенсіонерів.

"На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома, і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо", - поскаржився Тарзан.

До речі, російському співаку Льву Лещенко також не сподобалася пенсія в РФ.

«Мізерні пенсії у народу, а артисти що, артисти переживуть. Ми за пенсіями навіть не ходимо - такі вони такі маленькі. Чому я говорив про мою дружину, у неї 8 тисяч пенсія, невже це нормально? Це ще добре, що у мене є гонорари».

Як вважає Лев Лещенко, треба не підвищувати пенсійний вік, а пенсії простому народу. Також він зазначив, що життя артистів зовсім не така легка.

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