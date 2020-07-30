Журналіст Віктор Шендерович розкритикував дії президента РФ Володимира Путіна

Таку думку він висловив 2020 року в ефірі радіо “Ехо Москви”.

“Він примелькав, він набрид. Він дістав. Розумієш? І дістав, повторюю, не з ідеологічних… Розуміють, ті, хто це роблять, розуміють. Тому вони так сором'язливо ховали найголовніше. 206 поправок. Захист тварин, тисячолітня історія. Все що завгодно. Солдати під Ржевом. Хрону в ступі чого намолотило. Єдине, заради чого була затіяна ця афера, – заради того, щоб зробити його владу довічною", – сказав Шендерович.

Також він зазначив, що Путін зруйнував всі інститути.

“А 20 років замало для зміцнення інститутів? Яких інститутів? Він зруйнував усі інститути. Парламенту – ні, виборам – ні. Суду – ні. Преси – ні. На вулицю вийти не можна. Свободи слова немає”, – резюмував письменник.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним, в ході яких піднімалися питання Криму і Донбасу

Так, у ході бесіди було порушено питання Донбасу, а саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українським полоненим представників Червоного хреста.

Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», — йдеться в повідомленні.

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