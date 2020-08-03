Великобританія і США вказали на небезпеку

Великобританія і США заявили, що країна-агресор Росія застосувала в космосі супутникову зброю

За даними США і Великобританії, Росія нещодавно застосувала в космосі свою нову зброю, тобто спецоперація Росії у розпалі. Представники цих країн стурбовані, що Москва отримала можливість знищувати супутники на орбіті нашої планети.

Про випробування нової зброї повідомили журналісти видання ВВС.

США раніше висловлювали стурбованість з приводу нової активності російських супутників. А Лондон вперше звинуватив Росію в випробуваннях в космосі. Уряд Великобританії навіть відзначив, що «сильно недооцінив» загрозу, яку представляє Росія для всього світу.

Зокрема, стало відомо, що супутник Росії - «Космос 2543» випустив снаряд, який представник Космічного командування США назвав свідченням системи озброєння.

Немає нічого незвичайного в тому, що супутники випускають інші дрібніші супутники. Але в даному випадку випущений об'єкт рухався дуже швидко - значно швидше рідного супутника. Це нетипово для супутника інспектора.

Подібна ситуація фіксувалася і раніше, коли в 2017 році російський супутник «Космос 2521» запустив об'єкт на високій швидкості.

Після цього помічник держсекретаря США Крістофер Форд звинуватив Москву в лицемірстві.

"Москва намагається обмежити можливості США, хоча сама явно не має наміру зупиняти власну космічну програму", - заявив він, додавши, що США готує відповідь.

У свою чергу, глава космічного управління Великобританії Харві Сміт, зі свого боку, зазначив, що він також стурбований останніми випробуваннями російських супутників, які мають "характеристики зброї".

"Подібні дії загрожують мирному освоєнню космосу", - заявив військовий. Він уточнив, що такі дії сприяють забрудненню орбіти сміттям, що в подальшому буде мати серйозні наслідки для всієї планети.

Нагадаємо, що армія РФ привела в бойову готовність війська в Криму та привезла зброю.

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив застосувати Росії ядерну зброю і видав указ.

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