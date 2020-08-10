Це дуже жорстоко

Масові протести у містах Білорусі на даний момент тимчасово затих

Так, в Мінську майже стихли вибухи гранат і автомобільні гудки, люди почали розходитися, повідомляють ЗМІ Білорусі.

Приблизно до 4:00 за Києвом в центрі міста не залишилося великих груп протестуючих, автомобільний рух частково відновлено.

До цього силовики відтіснили більшу частину протестувальників з проспекту Машерова.

Через деякий час учасники акцій розбилися на маленькі групи і розосередилися по місту. Силовики проводили рейди по дворах і ловили тих, хто залишилився на вулиці і в під'їздах.

Йдучи додому мітингувальники скандували "Завтра! Завтра!". У соцмережах закликають людей знову виходити на протест.

Схожа ситуація і в інших містах.

Нам пишут из Гродно: "Гродно с большего отступило... Но пообещали вернуться завтра большим числом!!! Силовики ночуют в здании горисполкома. Уходя с площади один из них с улыбкой сказал своим товарищам: «не плохо так размялись...». pic.twitter.com/mDKDcr4dEx — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

А ось в Пінську людям вдалося прогнати ОМОН.

В ході протестів в Білорусі силовики застосовували проти протестуючих кулі, світлошумові гранати і водомети.

Просто забрасывают людей светошумовыми гранатами pic.twitter.com/eUnL9kPBNY — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Є багато повідомлень про поранених, але точна кількість постраждалих невідома.

"Такого білоруський народ ніколи не пробачить", - пишуть в Мережі, публікуючи кадри з постраждалими під час протесту.

У мережі повідомили, що внаслідок протестів у Білорусі є загиблий. Ним виявився молодий чоловік, на якого наїхав автозак. Про це, в понеділок, 10 серпня, повідомляє NEXTA Live.

Як повідомляє ЗМІ, ім'я загиблого - Євген Заічкін.

"За попередньою інформацією, молодий чоловік загинув", - повідомляє видання.

Запис, на якому видно, як автозак збиває в Мінську на проїжджій частині людини, опублікував новинний портал Tut.by.

Шокуючі кадри. Автозак на швидкості збиває протистуючого pic.twitter.com/8miEjQDUYB — Pulsarman Project (@SerhiySPulsar) August 9, 2020

Після ДТП автозак не пригальмував і виїхав за межі ділянки дороги, що потрапила в кадр. Протестувальники винесли потерпілого з проїжджої частини. На запис також потрапили вибухи і клуби диму на дорозі.

Відзначимо, за неофіційними даними, загиблих може бути більше.

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Крім того, ЗМІ повідомили, що в Мінську ще чотири людини знаходяться в реанімації.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило використання світло-шумових гранат і спеціальної техніки для розгону протестувальників.

Таку заяву зробила прес-секретар МВС Ольга Чемоданова.

Вона також підтвердила, що є затримані, проте не назвала їх кількість.

При цьому, за даними правозахисного центр" Вясна", станом на 06:15, правоохоронці затримали щонайменше 82 людини в Мінську і 88 осіб – в інших містах.

Більшість затримані безпосередньо в основний день голосування, 9 серпня. Однак деякі - 8 серпня. Кілька людей з 8 серпня не виходять на зв'язок.

Серед затриманих значаться виборці, мітингувальники, спостерігачі та журналісти.

Нагадавши, перші результати виборів у Білорусі « " явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

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