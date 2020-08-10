Масові протести у містах Білорусі на даний момент тимчасово затих
Так, в Мінську майже стихли вибухи гранат і автомобільні гудки, люди почали розходитися, повідомляють ЗМІ Білорусі.
Приблизно до 4:00 за Києвом в центрі міста не залишилося великих груп протестуючих, автомобільний рух частково відновлено.
До цього силовики відтіснили більшу частину протестувальників з проспекту Машерова.
Через деякий час учасники акцій розбилися на маленькі групи і розосередилися по місту. Силовики проводили рейди по дворах і ловили тих, хто залишилився на вулиці і в під'їздах.
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Йдучи додому мітингувальники скандували "Завтра! Завтра!". У соцмережах закликають людей знову виходити на протест.
Схожа ситуація і в інших містах.
А ось в Пінську людям вдалося прогнати ОМОН.
В ході протестів в Білорусі силовики застосовували проти протестуючих кулі, світлошумові гранати і водомети.
Є багато повідомлень про поранених, але точна кількість постраждалих невідома.
"Такого білоруський народ ніколи не пробачить", - пишуть в Мережі, публікуючи кадри з постраждалими під час протесту.
У мережі повідомили, що внаслідок протестів у Білорусі є загиблий. Ним виявився молодий чоловік, на якого наїхав автозак. Про це, в понеділок, 10 серпня, повідомляє NEXTA Live.
Як повідомляє ЗМІ, ім'я загиблого - Євген Заічкін.
"За попередньою інформацією, молодий чоловік загинув", - повідомляє видання.
Запис, на якому видно, як автозак збиває в Мінську на проїжджій частині людини, опублікував новинний портал Tut.by.
Після ДТП автозак не пригальмував і виїхав за межі ділянки дороги, що потрапила в кадр. Протестувальники винесли потерпілого з проїжджої частини. На запис також потрапили вибухи і клуби диму на дорозі.
Відзначимо, за неофіційними даними, загиблих може бути більше.
Крім того, ЗМІ повідомили, що в Мінську ще чотири людини знаходяться в реанімації.
Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило використання світло-шумових гранат і спеціальної техніки для розгону протестувальників.
Таку заяву зробила прес-секретар МВС Ольга Чемоданова.
Вона також підтвердила, що є затримані, проте не назвала їх кількість.
При цьому, за даними правозахисного центр" Вясна", станом на 06:15, правоохоронці затримали щонайменше 82 людини в Мінську і 88 осіб – в інших містах.
Більшість затримані безпосередньо в основний день голосування, 9 серпня. Однак деякі - 8 серпня. Кілька людей з 8 серпня не виходять на зв'язок.
Серед затриманих значаться виборці, мітингувальники, спостерігачі та журналісти.
Нагадавши, перші результати виборів у Білорусі « " явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.
Як повідомляла Politeka, Майдан охопив Білорусь: люди зійшлися з ОМОНом, в хід пішли гранати, кадри повстання.
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