У Мінську бюджетників з усієї країни зганяють на мітинг на підтримку режиму Лукашенка
Про це повідомляє білоруське видання
У неділю, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності почалася провладна акція за Лукашенка, яку проводять під гаслом "Не дамо розвалити країну".
На Антимайдан, примушують виходити працівників різних державних підприємств і бюджетних організацій з усієї Білорусі.
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Як повідомляє видання, працівники поскаржилися, що їх змушують брати участь в Антимайдані і в разі непокори погрожують звільненнями, або виселенням з гуртожитку.
Подібні повідомлення вже надійшли від співробітників "Белшини", "інтеграла", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйскагромашу", білоруського цементного заводу, Пружанського "комунальника", БелЖД і ще ряду державних підприємств.
"Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам держзмі та багатьом іншим", - пише видання TUT.BY.
Блогери і телеграм-канали публікують відео, як довгі колони автобусів їдуть на мітинг.
Зокрема, з Гомельської області до Мінська виїхали 52 автобуси.
«З Гомеля до Мінська їде Довга колона автобусів з бюджетниками — їх везуть на мітинг на підтримку Лукашеску», - повідомляє російський блогер Рустем Адагамов.
З Гомеля до Мінська їде Довга колона автобусів з бюджетниками - їх везуть на мітинг на підтримку Лукашеску pic.twitter.com/icrx0NF7is- Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020
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