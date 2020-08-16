У Мінську бюджетників з усієї країни зганяють на мітинг на підтримку режиму Лукашенка

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності почалася провладна акція за Лукашенка, яку проводять під гаслом "Не дамо розвалити країну".

На Антимайдан, примушують виходити працівників різних державних підприємств і бюджетних організацій з усієї Білорусі.

Як повідомляє видання, працівники поскаржилися, що їх змушують брати участь в Антимайдані і в разі непокори погрожують звільненнями, або виселенням з гуртожитку.

Подібні повідомлення вже надійшли від співробітників "Белшини", "інтеграла", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйскагромашу", білоруського цементного заводу, Пружанського "комунальника", БелЖД і ще ряду державних підприємств.

"Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам держзмі та багатьом іншим", - пише видання TUT.BY.

Блогери і телеграм-канали публікують відео, як довгі колони автобусів їдуть на мітинг.

Зокрема, з Гомельської області до Мінська виїхали 52 автобуси.

«З Гомеля до Мінська їде Довга колона автобусів з бюджетниками — їх везуть на мітинг на підтримку Лукашеску», - повідомляє російський блогер Рустем Адагамов.

З Гомеля до Мінська їде Довга колона автобусів з бюджетниками - їх везуть на мітинг на підтримку Лукашеску pic.twitter.com/icrx0NF7is - Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020

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