Олександр Лукашенко під час зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів запевнив одного з присутніх, що "не битиме", однак примусив його опустити телефон
Як передає Politeka, відповідне відео лпублікували білоруські ЗМІ.
Так, на записі можна почути, як Лукашенку після виступу перед працівниками кричать: "Застрелься, офіцере!". Після цього Лукашенко разом з охороною підійшов до людей та звернувся до одного з присутніх, запевнивши, щоб "бити не буде".
"Це не в моїх інтересах (бити, - ред.). Якщо хоч один спровокує щось тут, розберемося жорстоко, тому будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон!" - пригрозився Лукашенко та зробив декілька кроків у бік свого співрозмовника.
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Раніше повідомлялось, що Лукашенко покинув територію заводу МЗКТ в Мінську на вертольоті, так і не зустрівшись з основною масою робітників цього та інших заводів, які спеціально підійшли до підприємства.
Під час зустрічі з частиною присутніх Лукашенко заявив, що "ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив", і що "їх (повторних виборів, - ред.) не буде". На такі слова працівники заводу відповіли скандуванням "йди геть!".
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