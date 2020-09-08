Французький військовий корабель прорвався в Чорне море і порушив роботу комплексів С-400 в окупованому Криму

Як стало відомо Politeka.net, судно Dupuy de Lome зуміло заблокувати російські зенітно-ракетні системи на півострові. Французькі військові провели успішну атаку, створивши перешкоди на військових частотах, пише "Діалог".

За даними джерел, 6 вересня великий розвідувальний корабель а 759 проник в Чорне море через протоку Босфор. На борту Dupuy de Lome немає ніякої летальної зброї, проте радіопередавальне обладнання високої потужності дозволяє екіпажу зламувати ППО зі значної відстані. Російські військові експерти припускають, що неждані гості здатні отримати секретні дані про роботу радарів РФ, адже прямо зараз можуть підключитися до систем протиповітряної оборони.

Передбачається, що екіпажу французького судна така атака вдалася завдяки перехопленню радіочастот, які випромінюють радіолокаційні системи С-400. Російські експерти побоюються, що держави члени-НАТО отримали секретну інформацію в результаті безлічі розвідувальних операцій над системами ППО в окупованому Криму. Росіян можуть змусити застосувати С-400 бомбардувальники США, якщо повернуться околиці півострова.

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